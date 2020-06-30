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Konya'da çalıştığı eski iş yerini soydu çok geçmeden yakalandı

KONYA’da çalıştığı eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli ve arkadaşı, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheliler 3 bin lira değerinde laptop çalarken tost makinesi de çalınanlar arasında...

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Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı.

3 bin liralık laptop ve dahası çalındı

Edinilen bilgiye göre, bir süre çalıştığı iş yerinden ayrılan şüpheli H.T. (19), arkadaşı Y.A. (23) ile birlikte kafeye geldi. Kafeye gizlice giren şüpheliler yaklaşık 3 bin lira değerinde laptop, nargile ve kafe malzemeleri çaldı.

Polis kameralardan yola çıkarak şahısları yakaladı

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, şüphelilerin hurdacıya sattıkları malzemeler geri alınarak sahibine teslim edildi. 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Y.A. ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen H.T'nin kafeye girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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