Şehir Üniversite kimin sahibi kim? Şehir Üniversitesi neden kapandı?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kurucuları arasında bulunduğu Şehir Üniversitesi kapandı kararı Yükseköğretim Kurulu duyurdu. Bu haberin ardından Şehir Üniversitesi nerede, neden kapandı ve Şehir Üniversitesi kimin soruları merak edildi. İşte krize neden olan Şehir Üniversite hakkında merak edilenler...

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Şehir Üniversitesi kapandı, haberi Yükseköğretim Kurulu duyurdu. Son günlerde krize neden olan ve Halkabank'tan 300 milyon TL yatırım kredisi çekilerek yapılan İstanbul Şehir Üniversitesi kapandı. Bu haberin ardından İstanbul Şehir Üniversitesi kimin, nerede ve neden kapandı soruları araştırılmaya başladı.

İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yükseköğretim Kurulu’nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’nin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin “Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine” dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği: “garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti” Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır.

Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli hertürlü tedbirin vakit gecirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz.

Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur.

Şehir Üniversitesi kimin?

Kartal'da kampüsü bulunan Şehir Üniversitesi Bilim ve Sanat Vakfı'na ait. Kurucuları arasında eski AK Parti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bakanlardan Ömer Dinçer yer alıyor. Ömer Dinçer üniversitenin Mütevelli Heyet başkanı olarak görev yapıyor. Üyeler arasında NOBEL ödüllü Aziz Sancar da yer alıyor.

Şehir Üniversitesi krizi nereden patlak verdi

Şehir Üniversitesi'nin kurulu olduğu arazinin Ahmet Davutoğlu tarafından usülsüz şekilde bedelsiz olarak verildiği iddiası vardı. Danıştay 13. Dairesi Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetini iptal etti. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne geçti.

Halkbank'tan 300 milyon TL kredi aldı

İstanbul Şehir Üniversitesi, Kartal ilçesi Dragos'taki kampüsü inşa etmek için Halkbank'tan 300 milyon TL yatırım kredisi almıştı. Karşılığında teminat olarak da ariziyi göstermişti.

Halkbank Danıştay kararı sonrasında kredi alacağı teminatsız kaldığı için ve kredi anapara ve faiz geri ödemelerinde yasal süre olan 90 günün üzerinde gecikme olması dolayısıyla 30 Eylül 2019 tarihinde takip süreci başlattı. Halkbank 18 Ekim 2019 tarihinde de ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için ilamsız takip sürecine start verdi.