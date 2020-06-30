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Beyoğlu'nda kaldırıma oturup son kez iç çekti yanan aracını böyle izledi

İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL Beyoğlu'nda hareket halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle aniden alevler içerisinde kaldı. Sürücünün canını zor kurtardığı olayda yanan otomobilini izleyişi, sanki herkese o acıyı yaşattı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’den Eyüpsultan istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DC 7914 plakalı araçtan, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsü aracı güçlükle durdurarak araçtan inerken, yangın tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere engel olamayan sürücünün daha sonra yolun karşısına geçerek aracına son kez baktığı görüldü.

Tek tesellisi kurtardığı canı oldu

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

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