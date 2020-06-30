Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Temmuz Cuma

21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi

18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen

18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar

18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi

21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler