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Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Temmuz Cuma
21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi
18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen
18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler
21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar
18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi
21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

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