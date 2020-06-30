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İşte Türkiye'nin net dış borç stoku! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

TÜRKİYE'nin 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku; 431 milyar dolar, net dış borç stoku; 256.5 milyar dolara çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Dış borç stoku verileri

- Türkiye'nin brüt dış borç stoku 431 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56.9 olarak hesaplandı.

- Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 256.5 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33.8 olarak kayıtlara geçti.

- Hazine garantili dış borç stoku ise 14.2 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 782.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 17.7 olarak belirlendi.

- AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 554.5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 35.1 olarak kaydedildi.

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