BIST 116.506
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 390,01
HABER /  EKONOMİ
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

Anadolu Ajansı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinde kullanılacak 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

Abone ol

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılmak üzere üretilen buhar jeneratörleriyle santral inşaatında önemli bir aşama daha sona erdi.

Gerekli test ve kontrollerin yapıldığı buhar jeneratörleri üzerinde kalite uzmanları tarafından her bir ürün için toplamda 415 kontrol operasyonu gerçekleştirildi. 

Her birinin çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 ton olan jeneratörlerin üretim ve kontrol aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü. 

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Bataklık'tan ilk görüntüler! 9 ülkedeki operasyondan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'de değişiklik! Alpay Özalan ve Ali Şahin'e yeni görev
Arda’nın Barcelona macerası resmen sona erdi
Kremlin duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
İstanbul Şehir Üniversitesi tamamen kapatıldı! Öğrencilerine ne olacak?
Son dakika Elektriğe 3 ay zam yok! Doğalgaza da indirim geldi
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome ile yollar ayrıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak! EPDK müjdeli haberi açıkladı
İstanbul Valiliği asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama! Trafikten men edildiler
Kurbanlık dana fiyatları 2020 ne kadar büyükbaş fiyatları güncel
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Beyoğlu'nda kaldırıma oturup son kez iç çekti yanan aracını böyle izledi
Mehmet Ali Çebi kimdir Selin Demiratar'ın eşi ünlü otellerin sahibi çıktı
Yorumlar