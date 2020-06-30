'Bataklık'tan ilk görüntüler! 9 ülkedeki operasyondan çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlatılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakından takip ederek bilgilerini paylaştığı uluslararası uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. 6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.