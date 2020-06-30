Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak! EPDK müjdeli haberi açıkladı

Elektrik fiyatlarına önümüzdeki 3 ay boyunca zam yapılmayacağı açıklandı. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğalgazda konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirimin yapıldığını duyurdu.

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Elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yok.. Doğalgazda ise, konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirim var.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplantı düzenledi.

Toplantıda, elektrik fiyatında 3 ay boyunca mevcut tarifenin yürürlükte kalacağı ve elektriğe zam yapılmayacağı kararlaştırıldı.

Doğalgaza indirim

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Temmuz ayı için belirlediği toptan satış fiyat tarifesini kurumun internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BOTAŞ, elektrik üretimi için toptan satış fiyat tarifesinde yüzde 12,5 indirim yaptı.