İstanbul Boğazı'na korona bulaştı! Eldiven maske ve dezenfektan çöplüğü oldu
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edildi. İlk gözlem dalışını İstanbul Boğazı'nda gerçekleştiren Ercümen, kirlilikten dolayı yüzmekte zorlanırken, suyun altından eldiven, maske, şişe, dezenfektan, poşet çıkararak kirliliğe dikkati çekti.
İstanbul Boğazı'nın dibini tıbbi atık çöplüğüne çevirdik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği dalışla, plastik atık kirliliğine dikkati çekti. Ercümen, kirlilikten dolayı yüzmekte zorlanırken, suyun altından eldiven, maske, şişe, dezenfektan, poşet çıkardı.
BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla 17 maddeden oluşan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle iş birliğini sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın 14'üncüsü olan "Sudaki Yaşam" maddesinin savunuculuğuna sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkati çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapmış olan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen atandı.
Şahika Ercümen, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için ilk dalışını gerçekleştirdi.