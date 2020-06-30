HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan 'DTK' tepkisi: Kapsını kırdığınız kurum demokrasi için çalışıyor

Kapısı kırılarak DTK Başkanlık Divanı üyeleri Jiyan Taş ile Hüseyin Kaya'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kapsını kırdığınız kurum demokrasi için çalışıyor" ifadesini kullandı.

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Partisinin Meclis grup toplantısında yapılan operasyonu, Kürtlerin demokratik örgütlenmesini tasfiye etme çabası olarak değerlendiren Buldan, "Milyonları da kapatabilecek misiniz? Bu ülkede milyonlarca Kürt var. Bu insanları hiçbir yere kapatamazsınız. Buna gücünüz yetmeyecek. Demokrasi kanallarını Kürt halkına kapatma hangi akla hizmettir?" diye sordu.

Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Adana, Şırnak, Batman ve Van'da yapılan ev baskınlarında, DTK, HDP, Rosa Kadın Derneği, DBP, sivil toplum örgütü yöneticileri ve avukatların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Twitter'dan korkuyorlar"

Bu sistem sefasını saray ve yandaşları sürmekte cefasını ise ne yazı ki halk çekmektedir. Karşımızdaki iktidar o kadar kırılgan ki her şeyden korkmaktadır. Halktan, gazetecilerden, kadınlardan, işçilerden, yoksullardan, avukatlardan korkuyorlar. Düzenlerini yalan üzerine kurdukları için hakikatlerden korkuyorlar. Demokrasi yürüyüşümüzden, halkların buluşmasından, omuz omuza olmasından korkuyorlar. Nereden demokrasi rüzgârı eserse bundan korkuyorlar. Barıştan korkuyorlar. Twitter'dan korkuyorlar.

Yerel demokrasi güçlenmesin diye belediyelere hukuksuzca kayyum atıyorlar. HDP ve muhalefet demokratik siyaset yapmasın diye milletvekillerini düşürüyorlar. Gerçekleri yazmasınlar diye gazetecileri tutukluyorlar. Barolar hukukçular adaleti savunmasın diye onların da yürüyüşlerini engelliyorlar. İktidar eleştirilmesin diye sosyal medya paylaşımı yapanları tutukluyorlar. Kadın örgütleri gelişmesin diye operasyon üzerine operasyon yapıyorlar.

"DTK meşru bir platformdur"

Geçtiğimiz cumartesi ünü DTK'ya bir operasyon gerçekleşti. DTK meşru bir platformdur. Halkın kongresidir. DTK, geçmişte bu parlamentonun başkanı tarafından konferanslara resmi düzeyde davet edilmiş bir kurumdur. Kapsını kırdığınız kurum demokrasi için çalışan bir kurumdur. Yapılan operasyon Kürtlerin demokratik örgütlenmesini tasfiye etme çabasıdır. Milyonları da kapatabilecek misiniz? Bu ülkede milyonlarca Kürt var. Bu insanları hiçbir yere kapatamazsınız. Buna gücünüz yetmeyecek. Demokrasi kanallarını Kürt halkına kapatma hangi akla hizmettir? Sormak isteriz!

"AK Parti'den önce kadının adı yoktu" tepkisi

(Gülten Kışanak hatırlatması) Sizin iktidarınız 12 eylül zihniyetinin bugünkü temsilcisidir. Kışanaklar ise işkenceye direnen kadın mücadelesinin temsilcisidir. B işkenceler ile kadınları yıldırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kadın siyaseti en büyük korkunuzdur, bunu da biliyoruz; 'And olsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız.' İşkence gören bütün kadınlara selam olsun.

"Kürt sorunu eninde sonunda müzakere masasında çözülecek"

Yarım asırdır neyi çözdünüz, ne elde ettiniz? Kürt sorununu ulusal bir sorun haline getirmekten başka bu operasyonlar neye yaradı? Bu şekilde ne Kürt ne Suriye sorununu çözemezsiniz. Kürt sorunu eninde sonunda müzakere masasında çözülecektir. Bundan asla kaçış yoktur Bir yandan Kürt düşmanlığı yapıp diğer yandan Kürtlerle etle tırnak gibiyiz diyenlere şunları hatırlatıyoruz; Yıllarda Kürtlere işkenceler yaptınız, faili meçhul cinayetlerle öldürdünüz, bir anneye oğlunun kemiklerini gönderdiniz, Kürtlerin seçtiği belediyeleri birer birer gasp ettiniz. Kürt halkı sizin zihniyetinizi çok iyi tanımaktadır. Kürtler ne ettir ne tırnaktır. Kürtler bir halktır. Şimdiye kadar nasıl diliyle onuruyla yaşadıysa bundan sonra da öyle yaşayacaktır."

Güvenlik soruşturması teklifi

Meclis'e getirdikleri fişleme yasası olan planlarının bir parçasıdır. Güya güvenlik soruşturması yasası darbecilere karşı alınan bir önlemdir. Darbeye karşı bir önlem alacaksanız önce darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmak zorundasınız. AK Parti-MHP parti devletini inşa etme yasasıdır.

Avukatlara destek

Yargıyı hakim ve savcıları saraya bağladılar. Adalet saraylarını sarayın arka bahçesi yaptılar, çay toplantıları yargıçları sarayın önünde düğme ilikler hale getirdiler. Şimdi geriye savunma kaldı. Ele geçirebilmek için günlerdir uğraşıyorlar. Günlerdir baroların yaptıkları eyleme müdahale ediyorlar. Baro başkanları demokratik haklarını kullanarak yollara düştü. Bundan korkan iktidar yürüyüşü engelledi. Ankara girişinde müdahale etti ve susturmaya çalıştı. Hukuk savunucularına saldırmak ancak ve ancak hukuksuzların yolu olabilir.

Bugün meclis başkanlığına sundukları teklifle amaçları saraya güdümlü barolar oluşturmak. Mevcut iktidarın yargı üstündeki etkisini kırmaya çalışan üç temel ayaktan biri savunmadır. İktidar savunmayı zapturapt altına almaya çalışmaktadır. Bildiğiniz gibi avukatlar büyük bir savunma mitingine hazırlanıyorlar. Biz de bütün kamuoyunu savunmayı çökertme planına karşı direnmeye çağırıyoruz. Avukatların yanındayız. Buradan onlara dayanışma mesajlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Baroların özgürlük ve özerkliğini ortadan kaldırmaya çalışan iktidara seslenmek isterim; bugün yok etmeye çalıştığınız adalet ve hukuk bir gün size de ihtiyaç olacaktır!