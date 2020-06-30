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Giremeyecekleri maç için 940 kilometre yol gittiler

İhlas Haber Ajansı

Bursasporlu taraftarlar, oyunculara moral vermek için Giresun deplasmanına gitti.

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TFF 1. Lig'in 31. haftasında bu akşam saat 20.00'de Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da taraftarlar, ilginç bir olaya imza attı.

Pandemi sebebiyle maçların seyircisiz oynanıyor olmasına rağmen yeşil-beyazlı 3 taraftar, Giresun deplasmanına gitti.

Stada alınmayacak olan Bursasporlu futbolseverlerin, takımın kaldığı otele giderek, oyunculara moral ve destek vereceği öğrenildi.

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