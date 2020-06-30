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Kılıçdaroğlu'dan Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılması ile ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için üniversiteyi kapattılar" şeklinde konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İntikam için kapatıldı"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi: Bu üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi.

Ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan.

Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası.

"Devleti kinle yönetirseniz, yıpratırsınız"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması lazım. Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak çıkıp 'Neden yardım yaptınız?' demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı çıkmadık.

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