Giresun'da kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında ölü bulundu.

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Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmalarında dördüncü günde acı haber geldi.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmaları bugün devam etmişti

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Dere yatağında bulundu

Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün yaklaşık 4 kilometre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın ölüm sebebi otopsi sonrasında belli olacak.

Hayvanları alıp geleceğini söylemişti

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söylemişti. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber vermişti.