ATV Müge Anlı canlı yayında cesedi bulunan İkranur hakkında şoke eden iddia
GİRESUN'da 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi hakkında korkunç iddia. ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranın İkranur'un cesedi bulunurken küçük kıza ne olduğu merak ediliyor.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmalarından bugün kötü haber geldi. Otlayan hayvanları almak için çıktıktan sonra haber alınamayan İkranur’un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 4 gün süren arama çalışmalarına rağmen küçük kızdan haber alınamamıştı. İkranur'un cesedi bugün bulunurken, Müge Anlı canlı yayınına gelen bir ihbar ise gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında gelen ihbarı açıkladı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli Köyü'nde 27 Haziran Cumartesi günü ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi 4 gün boyunca arandı. AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon’dan gelen AFAD ekipleri de dahil oldu ve toplamda 106 hektar alanda tarama yapıldı.
7 yaşındaki İkranur Tirsi ailesi ile birlikte babaannesini ziyaret etmek için İcilli Köyü'nün Kıran mahallesine gitmişti. Daha sonra arkadaşlarıyla oynamak için babaannesinin evinden çıkan İkranur köyün içinde harman yerine doğru gitti.
Kardeşleri ve arkadaşları ile oynayan İkranur hayvanlara bakmaya gideceğini söyledi ve arkadaşlarına peşinden gelmemeleri için uyarıda bulundu. İkranur arkadaşlarının yanından ayrıldı ve bir daha da dönemedi.