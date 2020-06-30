Hacamat günleri 2020 haziran takvimi hangi günler hacamat yapılır?

Alternatif tıbbın da kabul ettiği hacamat son günlerde yeniden popüler oldu. Hacamat nedir sorusu yeniden araştırılmaya başladı. Peki emmek anlamına gelen hacamat nasıl yapılır ve hacamatın faydaları neler? 2020 hicri takvime göre haziran ayında hangi günler hacamat yaptırılır, hangi günlerde hacamat yaptırılmaz? İşte 2020 haziran ayı hacamat ayı günleri takvimi

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2020 hicri takvime göre haziran ayı hacamat günleri hangisi? Hacamat nedir sorusunun yanıtı ile başlayalım. Hacamat çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. 'Hacamat' kelimesi Arapça 'emmek, normal formuna getirmek' anlamlarını taşır. Hacamat kısaca deri altında birikmiş , vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir.

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

HACAMAT GÜNLERİ

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir

HACAMAT NASIL YAPILIR? : Deri altında birikmiş olan kan , kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat ile bu kan alınmaktadır. Hacamat uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa , vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

HACAMATTA YAPILAN KESİKLER : Geleneksel olarak boynuzla yapılan hacamat, günümüzde cam kupalar veya vakum setleri yardımıyla yapılmaktadır. Çizme işlemi ise genelde jilet yardımı ile yapılırken kliniklerde hijyenik olması açısından bistüri ile yapılmaktadır. Kullanılan tüm malzemenin, tek kullanımlık olmasına da çok dikkat edilmelidir.

Geleneksel hacamatta kanı emmek için boynuzlar kullanılırdı. Günümüzde bunun yerini bardaklar almıştır. İşlemin boynuzla ya da bardakla yapılması bir fark yaratmaz. Önemli olan işinin ehli biri tarafından hacamatın gerçekleştirilmesidir.

HACAMAT VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE YAPILIR ? : Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ : Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Organ nakli olanlara

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Aşırı heyecanı olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Kemoterapi görenlere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara