Valencia'da teknik direktör Albert Celades ile yollar ayrıldı

Son maçlarda büyük puan kayıpları yaşayan Valencia, İspanyol teknik adam Albert Celades'in görevine son verdiğini açıkladı.

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İspanyol ekibinin başında sezon sonuna kadar sportif direktör Voro yer alacak.

Eylül ayında takımın başına geçmişti

Covid-19 salgını sonrası, verilen aranın ardından 5 maçta sadece 4 puan toplayabilen Valencia, Şampiyonlar Ligi yarışında büyük yara aldı.

Valencia, takımı peş peşe ilk dörde sokan ve Kral Kupası zaferi yaşayan Marcelino ile yollarını ayırdıktan sonra Eylül ayında Celades ile el sıkışmıştı.

İlk kulüp deneyimini yaşayan 44 yaşındaki teknik adam, İspanya U21 ve Real Madrid'de Julen Lopetegui'nin asistanı olarak görev yapmıştı.

Yarasalar, 32 haftası geride kalan ligde topladığı 46 puanla sekizinci sırada yer alıyor.