Olimpia Milano Datome'yi duyurdu

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome transferini duyurdu.

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Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu.

Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

''Harika bir sporcu''

Milano Genel Menajeri Stavropoulos, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gigi, oluşturmak istediğimiz takım kültürünün tüm değerlerini barındırıyor. Karizmatik, tecrübeli, insani değerleri ve kazanma alışkanlığıyla harika bir sporcu."