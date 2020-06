Olimpia Milano Datome'yi duyurdu

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu.

Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

''Harika bir sporcu''

Milano Genel Menajeri Stavropoulos, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gigi, oluşturmak istediğimiz takım kültürünün tüm değerlerini barındırıyor. Karizmatik, tecrübeli, insani değerleri ve kazanma alışkanlığıyla harika bir sporcu."

📝 “Felice di ricominciare in questo Club“: l’Olimpia e Milano accolgono Gigi Datome ➡️ https://t.co/LaIy9tDyZ1



📝 “Happy to restart from this Club“: Olimpia and Milan welcome Gigi Datome ➡️ https://t.co/xQVnliKbM9#insieme #WelcomeGigi #GigiDatome @GigiDatome pic.twitter.com/xZByrEtI19