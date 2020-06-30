Olimpia Milano Datome'yi duyurdu
İtalyan ekibi Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome transferini duyurdu.Abone ol
Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu.
Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
''Harika bir sporcu''
Milano Genel Menajeri Stavropoulos, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Gigi, oluşturmak istediğimiz takım kültürünün tüm değerlerini barındırıyor. Karizmatik, tecrübeli, insani değerleri ve kazanma alışkanlığıyla harika bir sporcu."
📝 “Felice di ricominciare in questo Club“: l’Olimpia e Milano accolgono Gigi Datome ➡️ https://t.co/LaIy9tDyZ1— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 30, 2020
📝 “Happy to restart from this Club“: Olimpia and Milan welcome Gigi Datome ➡️ https://t.co/xQVnliKbM9#insieme #WelcomeGigi #GigiDatome @GigiDatome pic.twitter.com/xZByrEtI19