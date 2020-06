KPSS başvuru yapma 2020 ÖSYM nasıl yapılır? KPSS lisans başvuru ekranı girişi

Memur olma hayali kuran vatandaşların yıl içinde araştırdığı KPSS 2020 başvuruları bugün yani 30 Haziran'da başladı. KPSS başvuruları 13 Temmuz'a kadar yapılacak. Peki KPSS başvuru ücreti 2020 yılında kaç para oldu ve ödemeler hangi bankalara yapılacak? KPSS sınavı ise 6 Eylül'de yapılacak.

Memur olma hayali kuran vatandaşların sabırsızlıkla beklediği KPSS başvuruları bugün 30 Haziran Salı günü başladı. KPSS 2020 başvuruları için son gün 13 Temmuz olacak. KPSS sınavı ise 6 Eylül'de yapılacak. Peki 2020 KPSS başvuru parası kaç para oldu, ödemeler hangi bankalara yapılacak? 2019 yılında KPSS başvuru ücreti her oturum başına 75 liraydı.

KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran Salı günü başlıyor. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bu kılavuz içerisinde 2020 KPSS ücretleri ve bu ücretlerin nasıl ödeneceği bilgileri yer alacak. Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 75 TL ücret ödemesi yapılmıştı. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran’da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020