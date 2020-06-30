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Bayern Münih Alexander Nübel'e formayı taktı

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Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Schalke 04 kalesini koruyan genç eldiven Alexander Nübel ile 5 yıl sözleşme imzaladı.

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Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel’in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

"En büyük kaleci yeteneklerden biridir"

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel’in Bayern’e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Alexander Nübel en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih’te gelişme sağlayarak yoluna
devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu. 2015’ten beri Schalke 04’te forma giyen Nübel, Bundesliga'da 46 maçta forma giydi.

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