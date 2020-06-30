Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' Güniz Akkuş'un sevgilisiyle başı dertte
Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tekrar gündeme gelen ve gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle başı dertte... Akkuş, "Ayrılmak istediğim için tehdit ve psikolojik baskı yapıyor" diye savcılığa sığındı...
'Haraç Çetesi Lideri' olarak yargılanıp hapis yatan ve geçtiğimiz haftalarda Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla gündeme gelen Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, savcılıktan yardım istedi. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren eski polis Güniz Akkuş, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Aile Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararına rağmen evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar eden Hanımağa’nın ihbarı ardından eski sevgili hakkında 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İşte Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin ayrıntıları...
Polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, eski erkek arkadaşı Fırat Şimşek'ten korunmak istediği için Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, davalı Fırat Şimşek'in 3 ay süreyle mağdur Güniz Akkuş'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ikametine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Hesabımı 'escort hesabı' olarak tanıtıyor
Güniz Akkuş, Fırat Şimşek'in ayrılığı kabul etmediğini bunun için sosyal medyada sahte hesaplar açarak kendisine ait sosyal medya hesabının eskort hesabı olduğuna dair paylaşımlar yaptığını iddia etti.