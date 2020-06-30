Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' Güniz Akkuş'un sevgilisiyle başı dertte

'Haraç Çetesi Lideri' olarak yargılanıp hapis yatan ve geçtiğimiz haftalarda Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla gündeme gelen Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, savcılıktan yardım istedi. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren eski polis Güniz Akkuş, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Aile Mahkemesi’nden aldığı tedbir kararına rağmen evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozan eski sevgilisini savcılığa ihbar eden Hanımağa’nın ihbarı ardından eski sevgili hakkında 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. İşte Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin ayrıntıları...