Macron'un 'Fransa Hafter'i desteklemedi' açıklamalarına Libya'dan yanıt

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Halife Hafter'i desteklemediği yönündeki açıklaması üzerine "Hafter'in başkente saldırdığı 14 ay boyunca Macron'dan bu saldırıyı reddettiğini duymayı umduklarını" söyledi.

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Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemediği ve Hafter'in başkente yönelik saldırısında sorumluluğu olmadığı yönündeki Macron'un ifadelerine karşılık verdi.

Siyala'nın açıklamasında, "Bizler, 14 ay boyunca yani Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Macron'dan bu saldırıyı reddeden bir açıklama beklemiştik. Macron'un açıklamaları çok geç geldi, eğer ki bu saldırının başında olsaydı sahadaki yansımaları başka türlü olurdu." ifadeleri yer aldı.

Libya'daki darbeci lider Halife Hafter başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürükledi.

Hafter milisleri, Haziran 2020'ye kadar başkente yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdü. Libya ordusu, 4 Haziran 2020'de başkent il idari sınırlarının tamamını, hemen bir gün sonra da Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayetini kurtardı.

Libya hükümeti, başta Fransa, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı ülkeleri Halife Hafter'e "gizli ve açık" destek olmakla suçluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Almanya'ya yaptığı ziyaret sonrasında katıldığı basın toplantısında, Fransa’nın Hafter'i desteklemediğini ileri sürmüştü.

Fransa'nın rolünün orada kalıcı bir siyasi çözüm bulmak ve buna katkı sağlamak olduğunu savunan Macron, "Şimdi Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı." ifadelerini kullanmıştı.