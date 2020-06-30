Bodrum'da herkesin konuştuğu restoran görüntülendi çorba 14 euro adana kebabı 32 euro
BODRUM'un en güzel koylarından biri olan Cennet koyunda bulunan lüks bir otelin restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı. İHA muhabiri fiyatlarıyla tartışma konusu olan restorana giderek menüyü yerinde inceledi.
Bodrum’da fahiş fiyatların uygulandığı restoranda şişe su 51 lira, mercimek çorbası 107 lira, Adana dürüm 245 lira, 1 şişe su 53 lira mantı ise 150 liradan satılıyor. Bir kase mercimek çorbasının bile 107 liraya menüye konulduğu restoranda bir şişe su ise 53 liraya satılıyor.
Görevliler golf arabası ile götürüyor
Önden rezervasyonlu giriş yapılan otelde yoğun güvenlik önlemleri altında otele giriş yapılıyor. Otelin giriş kapısında sizi karşılayan görevliler golf arabası ile gideceğiniz restorana götürüyor. Elektriğin, suyun Türk lirası olarak ödendiği otelde yiyecek içecekler ise euro üzerinden satılıyor.
90 liraya lahmacun, 107 liraya mercimek çorbası, 150 liraya mantı
Dudak uçuklatan fiyat menüsünde bir şişe su 52 liradan, mercimek çorbası 107 liradan, lahmacun 90 liradan ve mantı ise 150 liradan satılıyor. Bir Adana dürümün tabakta servisi ise 245 lira. Ayranın 40 liradan, gazlı içeceklerin 62 liradan, sıkma portakal suyunun ise 86 liradan satıldığı restorandaki fahiş fiyatlar şaşırttı. Bodrum yarımadasında bulunan çoğu işletmede ise bir çorbanın 15 liradan, mantının 35 liradan, lahmacun 10 ve Adana menü 30 liradan satılıyor.
1 şişe su 53 lira
Fahiş fiyatların uygulandığı restoranda yemeğe giden iş adamı Gökhan Göz, mercimek çorbasının 107 liradan satıldığını ifade ederek, “1 aydır Bodrum’u sallayan fiyatlar konusundan bahsi geçen otele geldik. Mercimek çorbası 14 euro yani, bugünkü kurda 105 liralara denk geliyor. Adana dürüm 245 liraya geliyor.