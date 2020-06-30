Bodrum'da herkesin konuştuğu restoran görüntülendi çorba 14 euro adana kebabı 32 euro

90 liraya lahmacun, 107 liraya mercimek çorbası, 150 liraya mantı

Dudak uçuklatan fiyat menüsünde bir şişe su 52 liradan, mercimek çorbası 107 liradan, lahmacun 90 liradan ve mantı ise 150 liradan satılıyor. Bir Adana dürümün tabakta servisi ise 245 lira. Ayranın 40 liradan, gazlı içeceklerin 62 liradan, sıkma portakal suyunun ise 86 liradan satıldığı restorandaki fahiş fiyatlar şaşırttı. Bodrum yarımadasında bulunan çoğu işletmede ise bir çorbanın 15 liradan, mantının 35 liradan, lahmacun 10 ve Adana menü 30 liradan satılıyor.