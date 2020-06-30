Fenerbahçe - Jasikevicius flörtünde son detaylar

Sarunas Jasikevicius ve Fenerbahçe arasındaki görüşmeler ile ilgili Litvanya'dan 15min.lt sitesinde Donatas Urbonas imzasıyla yeni gelişmeler aktarıldı.

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Fenerbahçe'nin Sarunas Jasikevicius ile yaptığı görüşmeler hakkında Yunanistan'dan gazzetta.gr ve Litvanya'dan 15min.lt son gelişmeleri aktardı. İşte Jasikevicius - Fenerbahçe görüşmelerinde yaşananlar...

Zalgiris indirim istedi

Sarunas Jasikevicius'un 15 Temmuz'a kadar Zalgiris Kaunas ile sözleşmesini 1 yıl uzatma şansı bulunuyor. Ancak, gelecek sezon bonuslar dahil maaşı olan 1 milyon euro olan Sarunas Jasikevicius'a, Zalgiris Kaunas cephesi maaşında yüzde 35 indirim yapması yönünde talepte bulundu. Ayrıca, takım bütçesi de düşürülecek. Oyuncu ve teknik hayat maaşları maksimum 5.5 milyon euro olacak. Bu da Zalgiris'in gelecek sezon mücadeleci olmasına engel oluşturacak.

Yeni sözleşme teklifi 1.5 milyon Euro'ya yükseltildi

Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'a sunduğu sözleşme şartlarını da iyileştirdi. Yeni sözleşme teklifi 1.5 milyon euro'ya yükseltildi ve minimum 2 sezonluk sözleşme teklifi sunuldu. Maurizio Gherardini, 18 milyon euro oyuncu ve maaş bütçesi sunulacağını belirtertek en iyi 6-7 bütçeden birine sahip olunacağını da iletti. Gherardini, Sarunas Jasikevicius'a istediği oyuncuları transfer etme ve mücadeleci bir takım kurma konusunda da garanti verdi.

İlk kez Zalgiris'ten ayrılmaya bu kadar yakın

Gazzetta.gr'dan Antonis Kalkavouras'ın haberine göre; Sarunas Jasikevicus, tatilini yaptığı Yunanistan'da yakın arkadaşlarıyla görüştü ve NBA'den dahi teklif almasına rağmen koçluk kariyerinde ilk kez Zalgiris'ten ayrılmaya bu kadar yakın olduğunu iletti.

48 saat süre verildi

Ayrıca, Saras'ın hayalindeki takım olarak gösterilen Barcelona'nın da ligde finale yükselmesi ve Baskonia karşısında büyük favori olması ve bu nedenle Svetislav Pesic'in görevinden ayrılmasının çok zor olduğu yazıldı. Saras'ın Barça kapısı da kapandıktan sonra Fenerbahçe'ye cevabını ileteceği kaydedildi. Fenerbahçe de bu gelişmeler üzerine Saras'a 48 saate kadar net bir cevap vermesi için süre tanıdı.

20 milyon euro üzerinde bir bütçe

Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius için Zalgiris Kaunas'a oranla daha avantajlı durumda bulunuyor. Fenerbahçe'nin taraftar gücünün yanısıra, 20 milyon euro üzerinde bir bütçe önerdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin bütçesinde yaşanan düşüşe rağmen halihazırda EuroLeague'in en iyi 8 bütçesinden birine sahip olacağı vurgulandı. Oyuncu ve antrenörler için ayrılacak 12 milyon euroluk bütçenin Zalgiris'in ayırdığı bütçenin 2.5 katı olacağı da belirtildi. Geçen sezon 7-8 milyon euro aralığında bir bütçeye sahip olan Zalgiris'in, pandemi nedeniyle bu bütçeyi 5 milyon euro'nun da altına indirieceği bilgisi verildi.

Fesih hakkı bulunuyor

Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesinde 15 Temmuz'dan sonra tek taraflı fesih hakkı olduğu ve bunu kullanabileceği bilgisi de verildi. Saras'ın Fenerbahçe'ye gelmesi için bütçe dışında ikinci kozunun Maurizio Gherardini olduğu vurgulandı. Zeljko Obradovic ile birlikte Fenerbahçe'de Avrupa'nın en gözde organizasyonlarından birini kuran İtalyan genel menajerin, bu görüşmelerde önemli bir kriter olduğu yazıldı. Gherardini'nin Fenerbahçe'de kalması da Saras konusunda sarı lacivertlilerin elini güçlendirdi.

1.5 milyon euro maaş

Fenerbahçe'nin Saras görüşmelerindeki üçüncü kozu ise maaş. Fenerbahçe, Jasikevicius'a 1.2 milyon euro ila 1.5 milyon euro arasında bir maaş teklif etti. Zalgiris Kaunas ise Jasikevicius'un primler dahil 1 milyon euro'ya yakın olan maaşını önümüzdeki sezon neredeyse yarı yarıya düşürmesinin istendiği belirtildi. Saras'ın çok düşük bütçeyle Final Four'a ve Son 8'e taşıdığı takımıyla mucizevi başarılar elde etmesine rağmen maaşının bu denli düşürme teklifinin sunulmasının moralini bozduğu vurgulandı.

Manevi babası

Fenerbahçe'nin Saras konusundaki bir diğer avantajı ise manevi babası olarak gördüğü Zeljko Obradovic. Sırp efsanenin Fenerbahçe'de 7 sezon çalışmış olması ve burada aldığı desteği de Saras'a aktardığı belirtildi. Obradovic, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi için Saras'a tavsiyede bulunduğu da vurgulandı.

3 yılık sözleşme teklifine sıcak bakıyor

Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'den aldığı 3 yılık sözleşme teklifine sıcak yaklaştığı ancak kafasında bazı soru işaretleri olduğu belirtildi. Litvanyalı antrenörün, 3 sezon ve devamında Fenerbahçe'de yarışmacı bütçeler alıp almayacağı konusunda kararsız kaldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin futboldaki başarısız sonuçları ve oradaki bütçe sorunlarının basketbola da yansıması ve bu sezon yaşanan geç maaş alma problemlerinin yaşanıp yaşanmayacağı konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.