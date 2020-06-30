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Bakan Fahrettin Koca tedbirsiz asker uğurlamalarına dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarına ilişkin, “Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

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Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, korona virüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına değinerek, “Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" dedi.

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