Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Ekrem İmamoğlu’nun Fatih tablosu kararına destek
AK Parti hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Londra'dan Fatih Sultan Mehmet portresini getirtmesini doğru buldu.Abone ol
Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.
Eski AK Partili Bakan Ertuğrul Günay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu kararına destek verdi.
Günay şunları söyledi;
“Kültür-sanata verilen önem en iyi tanıtımdır. Frankfurt Kitap Fuarı, Paris Türk Mevsimi, Rusya Türk Yılı gibi etkinliklerin, arkeoloji ve yeni müze gibi kültürel hamlelerin turizm için de çok etkili olduğunu yaşamıştık. İBB, Fatih tablosuyla böyle önemli bir tanıtım atağı yaptı”
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