Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Ekrem İmamoğlu’nun Fatih tablosu kararına destek

AK Parti hükümetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Londra'dan Fatih Sultan Mehmet portresini getirtmesini doğru buldu.

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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.

Eski AK Partili Bakan Ertuğrul Günay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu kararına destek verdi.

Günay şunları söyledi;