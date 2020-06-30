Kocaeli'de tehlikeli oyunu 4 yaşında ölümüne sebep olan Hüseyin'e son görev

KOCAELİ'de dün eline aldığı parke parçası ile yokuştan aşağıya kayarken yolcu minibüsünün altında kalan Hüseyin Ada (4), hastanede vefat etti. Küçük yaşta ölüme yürüyen çocuk gözyaşları içerisinde bugün toprağa verildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Garip Sokak ile Bağdat Caddesi kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Garip Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüseyin Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı. Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi'ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki 41 J 7169 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.

Arka tekerin altında kaldı hastanede vefat etti

Kanlar içinde kalan Ada'yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Midibüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailenin yaşadığı acıya herkes ortak oldu

Hayatını kaybeden Hüseyin Ada, Dilovası İmam Buhari Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze töreninde çocuklarını kaybeden aileyi ise yakınları sakinleştirdi.