Berkan Karabulut kaç yaşında Survivor Berkan kimdir boyu kaç cm?

Survivor parkurlarını tozu dumana katan ve şampiyonluk koltuğuna aday olarak gösterilen Berkan Karabulut kimdir, aslen nereli ve boyu kaç soruları merak edildi. Survivor Berkan aslen İstanbullu Yugoslav göçmeni ailenin çocuğu. 26 yaşında ve 6 farklı takımda profesyonel basket oynadı. Berkan Karabulut boyu ise 1.90 cm.

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Survivor 2020'nin finali adım adım yaklaşırken son günlerde parkulardaki performansı ve dikkat çeken tavırları ile çok konuşulan bir isim var; Berkan Karabulut. 26 yaşındaki Berkan Karabulut adada tozu dumana katarken sevgilisi Lale Onuk da güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnstagramda 215 bin kişi tarafından takip edilen ve sevgilisi Berkan Karabulut'un Survivor'a katılması ile daha da ünlenen Lale Zuzanna Onuk pozları ve düzgün fiziği merak konusu oldu.

Peki kimdir bu Lale Zuzanna Onuk, aslen nereli kaç yaşında ve Berkan Karabulut ile ne zamandan beri birlikte? İşte Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk hakkında merak edilenler...

Pozları ile bilerce beğeni ve yorum alan Lale Zuzanna Onuk İstanbul aslen doğumlu. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarıştı..

1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşında ve her türlü platformda sevgilisi Berkan Karabulut'u destekliyor.

Peki Survivor'un en dişli isimlerinden biri olan Berkan Karabulut kimdir: Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu.

Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.

2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.

1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı.

25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca “neden başladığını asla unutma“ yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık .