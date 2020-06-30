Fener Rum Patriği Bartholemeos'tan Türkiye'ye 'Ayasofya' tehdidi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın cami yapılmasıyla ilgili tartışmalara girdi ve Türkiye'yi tehdit etti. Fener Rum Patriği, "Ayasofya camiye dönerse, Hıristiyanlar İslam’a sırt çevirir" dedi...

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Perşembe günü Danıştay'ın vereceği karar öncesi Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti. Rum Patriği, Ayasofya'nın cami olarak hizmete açılması yönündeki girişimleri eleştirerek, böyle bir değişimin ‘Hıristiyanlar’ı Müslümanlar aleyhine çevireceğini’ savundu.

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi.

'Milyonlarca Hristiyan İslam'a sırt çevirir'

Yunan gazetesi Kathimeri’nin Orthodoxia haber ajansından aktardığı habere göre, İstanbul’da bu sabah bir kilisede konuşma yapan patrik, şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırt çevirmesine yol açar.”

“Sağduyu ve aklın üstün gelmesini umuyoruz” diyen Bartholomeos, Türkleri Ayasofya’nın evrensel karakterini korumaya davet ederek, müze olarak Ayasofya’nın dünyanın her köşesinden farklı kültür ve insanları bir araya getirdiğini ifade etti.