BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,71
ALTIN 393,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Fener Rum Patriği Bartholemeos'tan Türkiye'ye 'Ayasofya' tehdidi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın cami yapılmasıyla ilgili tartışmalara girdi ve Türkiye'yi tehdit etti. Fener Rum Patriği, "Ayasofya camiye dönerse, Hıristiyanlar İslam’a sırt çevirir" dedi...

Abone ol

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Perşembe günü Danıştay'ın vereceği karar öncesi Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etti. Rum Patriği, Ayasofya'nın cami olarak hizmete açılması yönündeki girişimleri eleştirerek, böyle bir değişimin ‘Hıristiyanlar’ı Müslümanlar aleyhine çevireceğini’ savundu.

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. 

'Milyonlarca Hristiyan İslam'a sırt çevirir'

Yunan gazetesi Kathimeri’nin Orthodoxia haber ajansından aktardığı habere göre, İstanbul’da bu sabah bir kilisede konuşma yapan patrik, şu ifadeleri kullandı: “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırt çevirmesine yol açar.”

“Sağduyu ve aklın üstün gelmesini umuyoruz” diyen Bartholomeos, Türkleri Ayasofya’nın evrensel karakterini korumaya davet ederek, müze olarak Ayasofya’nın dünyanın her köşesinden farklı kültür ve insanları bir araya getirdiğini ifade etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Ekrem İmamoğlu’nun Fatih tablosu kararına destek
Fuat Oktay yatırım toplantısında açıkladı: 7 ülke üretebiliyordu Türkiye de başardı
Ahmet Davutoğlu çılgına döndü! AK Parti ve Erdoğan sözleri kavga çıkaracak
Bursa'da küçük çocuğunun cesediyle oturduğu kaldırımdan 2 saat kalkamadı
Çin Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor! Hepsini kamplara toplamıştı
İstanbul'da anaokulunda iğrenç olay! Öğretmenden 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
ÖNCEKİ HABERLER
Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir sevgilisi kim?
Avusturya’da Türk STK'lerden 'Kur'an koronadan daha tehlikeli' diyen aşırı sağcı lidere istifa çağrısı
Berkan Karabulut kaç yaşında Survivor Berkan kimdir boyu kaç cm?
Kocaeli'de tehlikeli oyunu 4 yaşında ölümüne sebep olan Hüseyin'e son görev
Elif Gören kaç yaşında eşi Yalım Gören kimdir ENKA'nın sahibi
Kurbanlık koyun fiyatları 2020 kaç para oldu?
Yorumlar 3 yorum