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Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir sevgilisi kim?

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Survivor 2020'nin artık son haftalarına girildi. Parkurlarda kıyasıya yarış devam ederken sona kala yarışmacılar da yakından takip ediliyor. Özellikle son haftalarda finale emin adımlarla giden ve performanslarıyla dikkat çeken isimlerden birisi Nisa Bölükbaşı oldu. Sercan Yıldırım ile aralarında aşk iddiası çıkan Nisan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli birlikte tanıyalım...

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Survivor 2020'nin artık son haftalarına girildi. Parkurlarda kıyasıya yarış devam ederken sona kala yarışmacılar da yakından takip ediliyor. Özellikle son haftalarda finale emin adımlarla giden ve performanslarıyla dikkat çeken isimlerden birisi Nisa Bölükbaşı oldu. Sercan Yıldırım ile aralarında aşk iddiası çıkan Nisan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli birlikte tanıyalım...

Konseylerde Sercan Yıldırım ile girdiği polemiklerle adından söz ettiren ve bazı açıklamaları ile şimşekleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı henüz 22 yaşında ve Çekya'nın başkenti Prag'ta doğdu

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Survivor Nisa, Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. 

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Nisa Bölükbaşı'nın boyu da sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Nisa boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.

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