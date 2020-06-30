İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

İSTANBUL'da yapılan operasyonda; Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

PKK üyelerinin karıştığı olaylar tespit edildi

PKK/KCK üyelerinden 6’sının Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’da bazı ilçelerde örgüt adına market ve kundaklama eylemine karıştıkları, 3’ünün yol kesme eylemi gerçekleştirdikleri, 1 PKK’lının ise Irak’ın kuzeyindeki kamplara gidip döndüğü tespit edildi.

Firari 1 kişi için çalışmalar sürüyor

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda PKK/KCK üyesi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Öte yandan Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.