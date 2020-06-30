Berat Albayrak'tan 15 bin lirayı yanlışlıkla sobada yakan kadınla ilgili açıklama

ÇANKIRI'da bir kadının oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik" dedi.

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İncili Çeşme Mahallesi'nde eski bir evde, 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladı.

Daha sonra yaşlı annesinin "Üşüdüm, biraz sobayı yak." demesi üzerine Hayta, paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktı.

Yanmış paraları çıkarırken elini de yaktı

Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığında dumanlar yükseldiğini fark eden Hayta, durumu anlayınca yanmış paraları eliyle çıkarmaya çalıştı. Yanmış paraları çıkartan Hayta'nın elinde de yanıklar meydana geldi.

Albayrak'tan açıklama

Olayın medyaya yansıması üzerine devreye giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güzel haberi Twitter adresinden duyurdu.

Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.