BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,71
ALTIN 393,03
HABER /  YEREL
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Berat Albayrak'tan 15 bin lirayı yanlışlıkla sobada yakan kadınla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ÇANKIRI'da bir kadının oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik" dedi.

Abone ol

İncili Çeşme Mahallesi'nde eski bir evde, 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladı.

Daha sonra yaşlı annesinin "Üşüdüm, biraz sobayı yak." demesi üzerine Hayta, paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktı.

Yanmış paraları çıkarırken elini de yaktı

Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığında dumanlar yükseldiğini fark eden Hayta, durumu anlayınca yanmış paraları eliyle çıkarmaya çalıştı. Yanmış paraları çıkartan Hayta'nın elinde de yanıklar meydana geldi.

Albayrak'tan açıklama

Olayın medyaya yansıması üzerine devreye giren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güzel haberi Twitter adresinden duyurdu.

 Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bodrum'da herkesin konuştuğu restoran görüntülendi çorba 14 euro adana kebabı 32 euro Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'ın ailesine çok iğrenç saldırı! Tepkiler çığ gibi hesabı kapatıp kaçtı
Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Ekrem İmamoğlu’nun Fatih tablosu kararına destek
Fuat Oktay yatırım toplantısında açıkladı: 7 ülke üretebiliyordu Türkiye de başardı
Ahmet Davutoğlu çılgına döndü! AK Parti ve Erdoğan sözleri kavga çıkaracak
Bursa'da küçük çocuğunun cesediyle oturduğu kaldırımdan 2 saat kalkamadı
Çin Uygur Türklerini zorla kısırlaştırıyor! Hepsini kamplara toplamıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Fener Rum Patriği Bartholemeos'tan Türkiye'ye 'Ayasofya' tehdidi
Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir sevgilisi kim?
Avusturya’da Türk STK'lerden 'Kur'an koronadan daha tehlikeli' diyen aşırı sağcı lidere istifa çağrısı
Berkan Karabulut kaç yaşında Survivor Berkan kimdir boyu kaç cm?
Kocaeli'de tehlikeli oyunu 4 yaşında ölümüne sebep olan Hüseyin'e son görev
Kurbanlık bağış 2020 fiyatları kaç para oldu Diyanet
Yorumlar