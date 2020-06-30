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Avrupa Birliği 'Seyahat Listesi'ni yayınladı! Listede Türkiye yok!

Avrupa Birliği, koronavirüs nedeniyle seyahat serbestisi getirdiği ülkelerin listesini yayınladı. 14 ülkenin yer aldığı listede ABD, Brezilya, Rusya ve Türkiye ise yok...

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Son dakika haberine göre, Avrupa Birliği Hükümetleri, temmuz ayından itibaren seyahat yasağının kaldırılacağı güvenli ülkeler listesi üzerinde anlaştı. Listeye göre, 14 ülke "güvenli ülke" ilan edildi. 

Türkiye ise 'güvenli ülkeler' listesine alınmadı. Listede Karadağ ve Sırbistan dışında Avrupa ülkesi de yer almadı. Koronavirüs salgınını en iyi savuşturan ülke olarak gösterilen Güney Kore listeye girmeyi başardı. Afrika kıtasından Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler de 'güvenli' listede yer buldu. Avrupa'nın tatil cennetleri olan İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler listeye giremedi. 

Bu liste AB üyesi ülkelere tavsiye niteliğinde. Yani ülkeler çok büyük ihtimalle listenin dışında kalan ülkelerden ziyaretçiler için çeşitli kısıtlamalar getirerek kapılarını açacak.

AB'nin sınır kapılarını açtığı 14 ülke şu şekilde:

*Cezayir,
*Avustralya,
*Kanada,
*Gürcistan,
*Japonya,
*Karadağ,
*Fas,
*Yeni Zelanda,
*Ruanda,
*Sırbistan,
*Güney Kore,
*Tayland,
*Tunus
*Urugay

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