Uyuşturucu baronu 'Bataklık'tan çıktı! Kimdir bu Nejat Daş?

İstanbul'da gözaltına alınan Daş'ın 1990'lı yıllardan bu yana dünya genelinde başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, Gören'in ise uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'dan firar ettiği ve Interpol tarafından arandığı öğrenildi.