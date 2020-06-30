Uyuşturucu baronu 'Bataklık'tan çıktı! Kimdir bu Nejat Daş?
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu "Bataklık" kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşlarından Nejat Daş ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.
İstanbul'da gözaltına alınan Daş'ın 1990'lı yıllardan bu yana dünya genelinde başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, Gören'in ise uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'dan firar ettiği ve Interpol tarafından arandığı öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 ülkede faaliyet gösterdiği tespit edilen uluslararası uyuşturucu şebekesinin üyeleri hakkında yapılan çalışmalar sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sabah saatlerinde bilgilerini açıkladığı, "Bataklık" operasyonunda yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmanın ardından harekete geçildi.
94 şüpheli ve bağlantılı 16 şirket
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyuşturucu gelirleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şirket ve 6 şüphelinin incelenmesiyle başlatılan çalışmanın ardından aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve onlarla bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.