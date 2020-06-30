Vali Yerlikaya'dan 'Asker uğurlaması' uyarısı: Cezai işlem uygularız

'Asker uğurlaması' yapan gençlere seslenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım." tavsiyesinde bulundu.

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız." diye uyardı.

"Gençlerimize yAakışmıyor"

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

'Asker uğurlaması' yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım.