Vali Yerlikaya'dan 'Asker uğurlaması' uyarısı: Cezai işlem uygularız
'Asker uğurlaması' yapan gençlere seslenen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım." tavsiyesinde bulundu.Abone ol
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız." diye uyardı.
"Gençlerimize yAakışmıyor"
Vali Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:
'Asker uğurlaması' yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor. Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız. Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım.
“Asker uğurlaması” yaparken trafiği tehlikeye sokmak, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamak gençlerimize yakışmıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2020
Bu durumlarda cezai işlem uygulanacağını hatırlatırız.
Vatani hizmete giderken hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayalım‼️
📞155,156
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uyuşturucu baronu 'Bataklık'tan çıktı! Kimdir bu Nejat Daş?