ABD'nin 'Türkiye' teklifi sonrası Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Abone ol

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Ankara'nın ABD'li Senatör John Thune'un sunduğu "Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma" teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin "ilkesizce" olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.

Slutskiy, Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirtti. Dışişleri Komitesi Başkanı, ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçiremediğine dikkat çekti.

"RUSYA'DAN İZİN ALINMADAN SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL" Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Abd'de, "S-400'leri Türkiye'den satın alma" yasa tasarısına eklendi

ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldı. Eklenen yasa tasarısında, Türkiye, ABD'ye NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği ifade edildi.

KAYNAK: SPUTNİK