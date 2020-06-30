BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 392,70
HABER /  DÜNYA
ADV Alsancak'ta yeni bir İzmir Hayatı başlıyor
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ABD'nin 'Türkiye' teklifi sonrası Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Abone ol

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Ankara'nın ABD'li Senatör John Thune'un sunduğu "Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma" teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin "ilkesizce" olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.

Slutskiy, Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirtti. Dışişleri Komitesi Başkanı, ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçiremediğine dikkat çekti.

"RUSYA'DAN İZİN ALINMADAN SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Morobyeva, Türkiye'ye teslim edilen S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya'nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Abd'de, "S-400'leri Türkiye'den satın alma" yasa tasarısına eklendi
ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili ekleme yapıldı. Eklenen yasa tasarısında, Türkiye, ABD'ye NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse, ABD'nin teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabileceği ifade edildi.

KAYNAK: SPUTNİK

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye’den jet skiyle KKTC'ye gidince tutuklandı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (30 Haziran Salı)
Ömer Çelik: Türk donanması ile şaka yapılmaz
Fahrettin Altun'dan Bakan Albayrak'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız konuştu meğer 3 ay sonra...
AK Parti ve TBMM'de koronavirüs şoku! Grup Başkanvekili Akbaşoğlu koronaya yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası
Meral Akşener ve Kaya'dan Albayrak'a destek
Lale Onuk kimdir yaşı kaç Survivor Berkan'ın sevgilisi aslen nereli?
Survivor Elif Gören anne ve babası kimdir instagramda paylaştı
Aydın'da 1'i kadın 4 dolandırıcının kucağına kendisi atladı 'Dolar' oyununa geldi
Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir sevgilisi kim?
Yorumlar