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Prof. Dr. Haluk Savaş hayatını kaybetti

Kanser tedavisi için uzun süre yurt dışına çıkış izni verilmeyen KHK'lı Prof. Dr. Haluk Savaş hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Haluk Savaş, Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken 2016 yılında KHK'yle ihraç edildi.

Daha sonra cezaevine giren Savaş'a burada kanser teşhisi konuldu. Ameliyat olan Haluk Savaş, daha sonra yurt dışında tedavi edilmek istendi ancak ülkeden çıkışına izin verilmedi.

Bunun üzerine adına kampanyalar başlatılan Savaş'ın yurt dışına çıkışına izin verildi. Savaş’ın bugün hayata veda ettiği açıklandı.

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