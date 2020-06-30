Türkiye-Rusya-İran üçlü konferansı toplanıyor

Suriye konuyu Astana zirvesinin 6'ıncısı bu kez video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilecek.

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ASTANA formatında 6'ncısı düzenlenecek "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferansla katılacak.

Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor.