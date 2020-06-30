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Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı

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Başak Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Albayrak çifti çocuklarına Hamza Salih ismini verdi. Bu güzel haberi Twitter hesabından duyuran Bakan Albayrak'ın paylaşımına bazı Twitter kullanıcıları hakaret içerikli yorumlarda bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Albayrak ailesine ve Esra Albayrak'a yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

"Bu saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz"
Başak Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz

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