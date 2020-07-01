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Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

İTALYA Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 29. haftasında lig lideri Juventus, Genoa’yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus yüklense de gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra ani gelişen Juventus atağında Portekizli Cristiano Ronaldo yaklaşık 25 metreden çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

73. dakikada Douglas Costa, Juventus adına farkı 3’e çıkaran gole imza attı: 3-0.

Ev sahibi Genoa, 76. dakikada Andrea Pinamonti ile farkı 2’ye indiren golü attı: 3-1.

Son dakikalarda ev sahibi takım, gol için yüklense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 72 puanla zirvedeki yerini korudu. Juventus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. 

26 puanlı Genoa ise 17. sırada kalırken bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşadı. 

Lazio da deplasmanda galip

Lider Juventus’un takipçisi başkent ekibi Lazio da Torino deplasmanına konuk oldu.

Maçın hemen başında ev sahibi Torino, Andrea Bellotti’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının hemen başında Ciro Immobile ile skorda dengeyi yakalayan konuk Lazio 72. dakikada Marco Parolo ile üstünlük golünü buldu: 2-1.


Mücadelede başka gol olmadı ve Lazio, geriye düştüğü Torino deplasmanında maçı 2-1 kazanmasını bildi.


Bu sonuçla Lazio, puanını 68'e yükseltti ve lider Juventus’u 4 puan geriden takibini sürdürdü. Torino ise 31 puanla 14. sırada yer aldı. 

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