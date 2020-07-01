BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,69
ALTIN 393,12
HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Libya'da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı

Anadolu Ajansı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

LİBYA ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 23 günde toplam 208 ceset çıkarıldığını açıkladı.

Abone ol

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 5-28 Haziran tarihleri arasında bulunan ceset sayısının 208 olduğu ifade edildi.

Terhune Hastanesi morgunda bulunan ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu cesetler üzerinde işkence izlerine rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 15 cesedin kimliğinin belirlendiği ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) de teyit ettiği rakamlara göre 11 toplu mezar tespit edilmişti.

Libya hükümeti, bu süreçte BM, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve insan hakları örgütlerine defalarca çağrı yaparak, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma talep etmişti.

Yapılan çağrılar üzerine BM, Libya'daki olayları araştırmak için İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kurulması kararı almıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Korona tedavisinde kullanılan Remdesivir'in tüm stoğunu ABD aldı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (30 Haziran Salı)
Türkiye’den jet skiyle KKTC'ye gidince tutuklandı
Ömer Çelik: Türk donanması ile şaka yapılmaz
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım
ÖNCEKİ HABERLER
TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı
Türkiye-Rusya-İran üçlü konferansı toplanıyor
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı
Prof. Dr. Haluk Savaş hayatını kaybetti
İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri Marmara Üniversitesine aktarılacak
e okul öğrenci girişi yap 2020 VBS giriş ekranı nasıl yapılır?
Yorumlar