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Türkiye’den jet skiyle KKTC'ye gidince tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Mersin Taşucu’ndan jet skiyle kaçak yoldan geldiği ortaya çıkan bir kişi polis tarafından tutuklandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesine Mersin'nin Taşucu ilçesinden jet skiyle ile yasa dışı yollardan geldiği ortaya çıkan Suriyeli uyruklu Mohammed Nur Al Abdurazak Elataş, polis tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Elataş'ın Güney Kıbrıs'a gitmek için Taşucu'nda bir insan taciri ile 5 bin euro karşılığında anlaştığı ve jet ski ile Girne sahiline getirilip bırakıldığı anlaşıldı.

Jet skiyle insan tacirliği yapan kişi, polis tarafından aranıyor.

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