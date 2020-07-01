MHP'nin 13. Olağan Kurultay sloganı belli oldu!

MHP Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından MHP'nin 2021'deki büyük kurultayındaki sloganını açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından MHP'nin 2021'deki büyük kurultayındaki sloganını açıkladı.

MHP'li Yönter, "Partimizin 13.Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart 2021 tarihinde şölen havasında gerçekleşecektir. Bu kapsamda Olağan Büyük Kurultayımızın belirlenmiş teması şu şekilde olacaktır: “istiklal için birlik istikbal için dirlik KAZANAN TÜRKİYE OLACAK” Hayırlı olsun, Allah muvaffak etsin." ifadelerini kullandı.