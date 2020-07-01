Süleyman Soylu'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.

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Sosyal medyada yeni doğan çocuğu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret eden bir kişi Mersin'de gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşıma iktidar ve muhalefetten de peş peşe kınama açıklamaları geldi.

Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı...

Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz.



Söz;

Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 1, 2020



Gözaltına alındı

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı.

FETÖ'cü detayı

Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

Çavuşoğlu: Galiz diller

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz!" dedi.

Ömer Çelik: Haysiyetsizlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan "Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir" mesajini paylaştı.

Fahrettin Altun: İnsanlıktan nasibini almamışlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Sefil ve karanlık zihniyet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da o paylaşımı "Sefil ve karanlık zihniyet" olarak niteledi. Kalın, "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. dedi.

Meral Akşener: Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasete eşlerin ve çocukların özne yapılmasının ahlaksızlık olduğunu belirtti. "Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz." ifadesini de kullandı.

Faik Öztrak: Kötü söz asla söylenmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Twitter'dan "Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir.

Kötü söz asla söylenmez." mesajını paylaştı.