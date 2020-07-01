Siyasilerden Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı. Hemen hemen her siyasi parti ve sosyal kesimden bu ahlâk dışı twite karşı ağır eleştiriler geldi. Siyasi parti temsilcileri kadın ve aile kurumunu da rencide eden bu paylaşımı açık ve net ifadelerle kınadı.