Siyasilerden Bakan Albayrak ve ailesine destek mesajları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyadan gelen çirkin paylaşımlara siyasilerden sert tepkiler geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma tepki yağdı. Hemen hemen her siyasi parti ve sosyal kesimden bu ahlâk dışı twite karşı ağır eleştiriler geldi. Siyasi parti temsilcileri kadın ve aile kurumunu da rencide eden bu paylaşımı açık ve net ifadelerle kınadı.
İŞTE SİYASİLERDEN GELEN O TEPKİLER
FAHRETTİN KOCA: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.
İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin “bel hum adall” olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.
Dr. Betül Sayan KAYA: İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum.