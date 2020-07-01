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İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.

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İstanbul genelinde vatani görevini yapacak olan gençler, akşam saatlerinde itibaren aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti.

Sosyal mesafe kuralını unuttular
Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli korona virüse karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu.

Havaya atarak uğurladılar
Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı.

Aşırı yoğunluk yok artık dedirtti
Otogarda korona virüs tedbirlerinin bu kadar hiçe sayılması ve oluşan aşırı yoğunluk ise yok artık dedirtti.

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