İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.

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İstanbul genelinde vatani görevini yapacak olan gençler, akşam saatlerinde itibaren aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti.

Sosyal mesafe kuralını unuttular

Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli korona virüse karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu.

Havaya atarak uğurladılar

Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı.

Aşırı yoğunluk yok artık dedirtti

Otogarda korona virüs tedbirlerinin bu kadar hiçe sayılması ve oluşan aşırı yoğunluk ise yok artık dedirtti.