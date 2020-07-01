Finale 2 hafta kala Survivor'dan kim elendi? (30 Haziran 2020)
Ekranların sevilen yarışması Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Final için 2 haftanın kaldığı yarışmada sona 6 yarışmacı kaldı. Bu hafta tüm dokunulmazlık oyunlarını Sercan Yıldırım'ın kazanması büyük olay oldu ve Sercan yarışma tarihine geçti. Tüm eleme adaylarını belirleyen Sercan, son 6'ya kalmayı da garantiledi. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte 30 Haziran Survivor'da elenen isim...
İzleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor’da elenen isim belli oldu. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da finale sayılı günler kala gerçekleşen eleme konseyinde nefesler tutuldu. 3 eleme adayının mücadele ettiği yarışmada en az SMS’i alan isim yarışmaya ve adaya veda etti.
110
Survivor eleme adayları bu hafta Sercan Yıldırım tarafından belirlendi. 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan bir ilke imza attı. İşte Survivor'a ve adaya veda eden isim...
210
30 Haziran'da Survivor'dan kim eklendi?
Son 6 yarışmacının mücadele edeceği Survivor'da, "Bu hafta kim elendi?" sorusu yanıt buldu.
310
Yarışmada her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme konseyi toplandı.
410