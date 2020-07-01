Finale 2 hafta kala Survivor'dan kim elendi? (30 Haziran 2020)

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor’da elenen isim belli oldu. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da finale sayılı günler kala gerçekleşen eleme konseyinde nefesler tutuldu. 3 eleme adayının mücadele ettiği yarışmada en az SMS’i alan isim yarışmaya ve adaya veda etti.