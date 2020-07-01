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Barça yara aldı Messi 700. golünü attı

Barcelona, Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalırken Lionel Messi, resmi maçlardaki 700. golünü kaydetti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

700'üncü golünü kaydetti
Sık sık kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Lionel Messi, bu kez de gol ayısıyla 7. dalyayı yaptı. Messi, Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçta kariyerinin 700'üncü golünü kaydetti.

441'ini La Liga'da attı
Arjantinli yıldız attığı bu gollerin 441'ini La Liga'da, 114'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 53'ünü İspanya Kral Kupası'nda, 70'ini Arjantin Milli Takımı'nda, 22'sini de diğer resmi turnuva ve maçlarda kaydetti.

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