Dolar uzun zamandır dar bantta hareket ediyor! İşte son rakamlar
Dolar/TL, 2 haftadır yakaladığı 6,84-6,85 aralığındaki dar bantta işlem görmeye devam ediyor.Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne dolar/TL son günlerde olduğu gibi 6,84-6,85 seviyesinden yatay seyirde başladı. Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri ise bulunmuyor.
Koronavirüs krizi yıllar sürebilir
ABD ekonomisinin “sağlıklı olmanın çok uzağında” olduğunu söyleyen New York Fed Başkanı John Williams, koronavirüs salgınının neden olduğu krizden tamamen toparlanmasının yıllar almasının muhtemel olduğunu söyledi.
SPK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.
1 Temmuz altın fiyatları
- Gram altın / Alış: 389,94 - Satış: 390,03
- Çeyrek altın / Alış: 631,30 - Satış: 639,60
- Yarım altın / Alış: 1.262,60 - Satış: 1.277,60
- Cumhuriyet altını / Alış: 2.524,00 - Satış: 2.544,20
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