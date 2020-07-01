Dolar uzun zamandır dar bantta hareket ediyor! İşte son rakamlar

Dolar/TL, 2 haftadır yakaladığı 6,84-6,85 aralığındaki dar bantta işlem görmeye devam ediyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının izleneceği yeni güne dolar/TL son günlerde olduğu gibi 6,84-6,85 seviyesinden yatay seyirde başladı. Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri ise bulunmuyor.

Koronavirüs krizi yıllar sürebilir

ABD ekonomisinin “sağlıklı olmanın çok uzağında” olduğunu söyleyen New York Fed Başkanı John Williams, koronavirüs salgınının neden olduğu krizden tamamen toparlanmasının yıllar almasının muhtemel olduğunu söyledi.

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.