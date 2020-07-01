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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: En kısa sürede ekstra tedbirler almalıyız

Anadolu Ajansı

Normalleşme sürecinin beklenilenden tam tersi olumsuz etki yaptığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en kısa sürede ekstra tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Ceyhan, böyle giderse eğer Eylül ayında okulların açılması kararının zor olduğunu söyleyerek Türkiye'nin koronavirüste kilitlenme yaşadığını aktardı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kabul edelim ki, Koronavirüsle mücadelede sıkıntılı bir evreye girmiş durumdayız. Salgının yayılma ivmesini nisan ayının ortasından itibaren baskılayıp aşağı doğru çekebilen Türkiye, haziran ayında bu mücadelede kazandığı zeminin bir kısmını kaybederek Kovid-19 ile yürüttüğü bilek güreşinde bir kilitlenmeye girmiştir" dedi.

"Normalleşme olumsuz etki yaptı"

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Ceyhan, “Salgın yazdan etkilenecek diye hesaplandı, biraz ona güvenerek çok hızlı bir normalleşme modeli uygulandı. Bunu uygulayan her ülke bir yerde takıldı. Normalleşmenin etkisi öngörülemedi. Normalleşme gerçekten beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte vakaları indirememeye başladık" diye konuştu.

"En kısa sürede ekstra tedbirler almamız lazım"

Ceyhan, “Bu şekilde bu ölümler ve vaka sayısıyla devam edersek, kısa bir sürede vakaları aşağı indirmemiz mümkün değil. Bu virüs yükü ile bu kadar vaka yükü ile uzun süre gidemeyiz. En kısa sürede mutlaka ekstra tedbirler almamız lazım. Çünkü görülen o ki, ek tedbirler olmadan mümkün değil. Bu kadar tedbirle bu kadar gidiyor bu iş” ifadesini kullandı.

Böyle giderse okulların açılması zor bir karar

Ceyhan, “Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu rakamlar kendi kendine düşmez. Bu kilitlenmeyi uzun süre taşıyamayız böyle” yorumunu yaptı. Ceyhan'la konuşan Ergin,"Bu kilitlenmenin aşılamaması halinde sonbahar gelirken okulların açılmasının ne kadar zor bir karara dönüşeceğini şimdiden tahmin edebiliriz" düşüncesini dile getirdi. 

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