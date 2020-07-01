Son dakika Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye o proje için kredi çıktı
Dünya Bankası Türkiye'ye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro (2,4 milyar TL) kredi sağlayacak.Abone ol
Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro tutarında krediyi onayladı.
Proje neyi amaçlıyor?
Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi önceki gün onaylandı.
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